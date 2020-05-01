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В больнице Москвы нашли уроженку КР, разыскиваемую у себя на родине

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- Евгений Денисенко
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В Москве сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение 41-летней уроженки Кыргызстана, которая в самой республике была объявлена в международный розыск. Оказалось, что в данный момент подследственная находится в одной из столичных больниц, куда была доставлена с подозрением на коронавирус.

Как сообщают в российских СМИ, в самом Кыргызстане в отношении этой женщины было возбуждено уголовное дело за совершение экономических преступлений. Однако она успела вовремя покинуть Кыргызстан и убыла в Россию, где она и скрывалась в течение нескольких последних лет. До тех пор, пока, находясь уже в Москве, вдруг на днях не почувствовала себя плохо.Женщина обратилась к врачу и была срочно направлена на больничную койку с признаками заболевания Сovid-19.

Выявить, что данная пациентка не в ладах с законом у себя на родине, удалось благодаря порядку информирования полиции о гражданах, поступающих в лечебные учреждения с подозрением на коронавирус. Проверяя такие списки, российские правоохранители, тесно взаимодействующие с кыргызскими коллегами в розыске правонарушителей на территориях друг друга, обнаружили среди госпитализированных фамилию беглянки.

Правда, в связи с необходимостью лечения кыргызстанки ее задержание временно отсрочено. Но после выздоровления женщина будет препровождена под стражу, для последующего решения вопроса о ее экстрадиции на родину.


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URL: https://www.vb.kg/387704
Теги:
Москва, Кыргызстан, больница, Мигрант
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