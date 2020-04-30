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Марина Давлетбаева: Мы поехали с одной целью - спасать и помогать

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- Нина Ничипорова
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Как сообщили VB.KG в пресс-службе Минздрава, все столичные врачи-добровольцы, работавшие в лечебных учреждениях на юге, абсолютно здоровы. ПЦР-анализы, взятые у них после возвращения, показали отрицательный результат.

Как уже сообщалось, из южных регионов вернулась группа из девяти высококвалифицированных врачей бишкекских учреждений здравоохранения, которые отправились в конце марта в районные и областные больницы южного региона, чтобы помочь своим коллегам в лечении больных с коронавирусом. В течение двух недель они находились на карантине после возвращения.

Столичные специалисты, как рассказала одна из докторов, добровольно вызвавшихся поехать в самое пекло, Марина Давлетбаева – а именно тогда на юге была самая высокая заболеваемость коронавирусом – оказали очень своевременно практическую помощь. Они проводили обучение местных медицинских работников по соблюдению стандартных мер предосторожности, как правильно снимать и надевать защитные костюмы, лечили пациентов с коронавирусом.

"Миссия проходила достаточно напряженно. Были как тяжелые больные с положительным результатом на коронавирус, так и пациенты без клинических показаний. Работа велась круглосуточно, и только благодаря самоотверженности привлеченных и местных докторов удалось избежать летальных случаев среди заболевших", - рассказала врач-инфекционист Марина Давлетбаева, которая работала в Джалал-Абадской областной больнице.

Ее коллектив тепло поблагодарил доктора Давлетбаеву за оказанную поддержку в этот сложный период.


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URL: https://www.vb.kg/387705
Теги:
Джалал-Абадская область, больница, врачи, коронавирус
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