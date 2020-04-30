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Бизнес-обмудсмен просит кабмин отменить пропуска для предпринимателей

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- Александра Василькова
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Бизнес-омбудсмен КР Робин Орд-Смит обратился в правительство и Жогорку Кенеш с просьбой освободить предприятия и субъекты предпринимательства, чья деятельность разрешена с 1 мая 2020 года, от обязанности получения индивидуальных пропусков сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба института бизнес-омбудсмена.

Подобное решение, считает Робин Орд-Смит позволит упростить деятельность предпринимателей, оптимизировать работу комендатур по выдаче пропусков и нейтрализовать возможные коррупционные риски.

В качестве альтернативы бизнес-омбудсмен предложил внедрить упрощенный порядок пересечения санитарно-карантинных блокпостов на въездах/выездах с территорий, где введено чрезвычайное положение, для сотрудников предприятий и субъектов предпринимательства. Это возможно, при организации выдачи одного пропуска на компанию с последующей выдачей справок либо иных документов удостоверяющих, что лицо является работником компании, получившей пропуск.

"Эта мера позволит значительно упростить деятельность предпринимателей и окажет положительное влияние на способность бизнес-субъектов быстро и эффективно возобновить свою деятельность. И наоборот, любые сложности, преграды и проволочки в данном процессе могут негативно отразиться на восстановлении предпринимательской среды и экономики КР", - подчеркивается в сообщении бизнес-омбудсмена.


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URL: https://www.vb.kg/387708
Теги:
бизнес, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, бизнес-омбудсмен, предприниматель, коронавирус, COVID-19
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