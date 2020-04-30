Блокпосты в Бишкеке уберут сегодня ночью

Блокпосты в Бишкеке уберут в ночь с 30 апреля на 1 мая. Об этом сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев на заседании Жогорку Кенеша.

Отмечается, что исчезнут лишь блокпосты внутри города, въезд в столицу будет по-прежнему закрыт.

Депутат Дастан Бекешев спросил министра внутренних дел, какой смысл требовать пропуска, если не будет блокпостов. Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев ответил, что эта мера необходима для контроля потока автотранспорта, кроме того, будут проводиться проверки салонов такси.

Отметим, в Кыргызстане в связи с распространением коронавирусной инфекции в ряде городов введен режим ЧП до 11 мая. С 1 мая правительство вводит послабления в условия карантина.