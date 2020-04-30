Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Блокпосты в Бишкеке уберут сегодня ночью

336  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Блокпосты в Бишкеке уберут в ночь с 30 апреля на 1 мая. Об этом сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев на заседании Жогорку Кенеша.

Отмечается, что исчезнут лишь блокпосты внутри города, въезд в столицу будет по-прежнему закрыт.

Депутат Дастан Бекешев спросил министра внутренних дел, какой смысл требовать пропуска, если не будет блокпостов. Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев ответил, что эта мера необходима для контроля потока автотранспорта, кроме того, будут проводиться проверки салонов такси.

Отметим, в Кыргызстане в связи с распространением коронавирусной инфекции в ряде городов введен режим ЧП до 11 мая. С 1 мая правительство вводит послабления в условия карантина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387709
Теги:
Кашкар Джунушалиев, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  