Матраимов: Пусть Нацбанк объяснит на счет процентов по кредитам во время ЧП

Депутат Искендер Матраимов сегодня, 30 апреля, на заседании Жогорку Кенеша поднял вопрос по поводу выплаты процентов по взятым из коммерческих банков кредитов. В частности, он отметил, что к нему по этому вопросу обращаются много кыргызстанцев.

"На прошлом заседании я поднял тему банковской системы и Боронов по этому вопросу мне ответил. Сегодня стало известно, что заемщики кредитов получили каникулы на три месяца. Но дело в том, что по истечении этого срока добавляются проценты. Давайте пригласим сегодня на заседание представителей Нацбанка или других банков, чтобы они разъяснили эту ситуацию. Пусть расскажут людям, чтобы народу было все понятно. Например, если я платил кредит по 100 тысяч сомов, то по истечении трех месяцев буду уже платить по 110 тысяч. Пусть по этому поводу они все подробно разъяснят народу", - сказал Матраимов.

Отметим, ранее депутат Искендер Матраимов на своей странице в соцсети написал, что из-за множество обращений к нему граждан намерен поднять в парламенте вопрос относительно возникающих сложностей в обслуживании долга.

"Кредиты коммерческих банков в основном были востребованы представителями торговли (41,62 % от всех выданных займов). В такое время, когда, торговцы вынуждены приостановить свою работу следует предпринять меры по удешевлению стоимости денег в экономике.

Национальному банку следует обнулить учетную ставку (сегодня этот показатель равен 5%), в связи с повышенным спросом отсрочек на рынке займов. Хотя бы регулятор должен предложить на межбанковском рынке дешевый источник кредитования, чтобы помочь в конечном итоге заемщикам, нашим гражданам", - заявил он.