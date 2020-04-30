Последнего звонка не будет. Учебный год в КР закончится дистанционно

Учебный год для школьников будет завершен в дистанционной форме. Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге сообщили представители министерства образования и науки КР.
"На данный момент прорабатываются все варианты проведения итоговых аттестационных экзаменов, в том числе и дистанционно. Четвертый этап Республиканской олимпиады для учащихся школ приостановлен, в связи со сложившейся ситуацией на неопределенный срок", - отметили в ведомстве.
В министерстве заявили, что важнее всего безопасность. Поэтому отменяются все празднования Последнего звонка, выпускные вечера и 10- , 20- и 30-летние юбилеи выпускников школ.
Важно! Регистрация на сдачу ОРТ возобновлена.
"С 4 по 15 мая возобновится регистрация на Общереспубликанское тестирование. Само тестирование пройдет 21-22 июня в два этапа. Для этого заранее будут продезинфицированы помещения, между абитуриентами будет соблюдена социальная дистанция и выполнены все санитарно-эпидемиологические требования", - сказал министр образования и науки КР Каныбек Исаков.
ЭТАПЫ ОРТ и поступления в ВУЗы:
Прием документов в специализированные средние учебные заведения начнется 1 июля.
Для проведения всех мероприятий заранее будут продезинфицированы помещения, между абитуриентами будет соблюдена социальная дистанция и выполнены все санитарно-эпидемиологические требования.