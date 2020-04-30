Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Последнего звонка не будет. Учебный год в КР закончится дистанционно

265  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Учебный год для школьников будет завершен в дистанционной форме. Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге сообщили представители министерства образования и науки КР.

"На данный момент прорабатываются все варианты проведения итоговых аттестационных экзаменов, в том числе и дистанционно. Четвертый этап Республиканской олимпиады для учащихся школ приостановлен, в связи со сложившейся ситуацией на неопределенный срок", - отметили в ведомстве.

В министерстве заявили, что важнее всего безопасность. Поэтому отменяются все празднования Последнего звонка, выпускные вечера и 10- , 20- и 30-летние юбилеи выпускников школ.

Важно! Регистрация на сдачу ОРТ возобновлена.

"С 4 по 15 мая возобновится регистрация на Общереспубликанское тестирование. Само тестирование пройдет 21-22 июня в два этапа. Для этого заранее будут продезинфицированы помещения, между абитуриентами будет соблюдена социальная дистанция и выполнены все санитарно-эпидемиологические требования", - сказал министр образования и науки КР Каныбек Исаков.

ЭТАПЫ ОРТ и поступления в ВУЗы:

  1. - регистрация завершится с 4-15 мая;
  2. - 21 июня состоится основной тест 1 этапа;
  3. - 22 июня состоится предметный тест 1 этапа;
  4. - 24 июня состоится основной тест 2 этапа;
  5. - 25 июня состоится предметный тест 2 этапа;
  6. - рассылка результатов ОРТ будет осуществляться с 13-19 июля;
  7. - 20 июля состоится первый тур для поступления в ВУЗ;
  8. - 27 июля состоится второй тур для поступления в ВУЗ;
  9. - 3 августа состоится третий тур для поступления в ВУЗ.

Прием документов в специализированные средние учебные заведения начнется 1 июля.

Для проведения всех мероприятий заранее будут продезинфицированы помещения, между абитуриентами будет соблюдена социальная дистанция и выполнены все санитарно-эпидемиологические требования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387714
Теги:
Министерство образования, ОРТ, школа, Кыргызстан, Последний звонок, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  