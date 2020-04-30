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ОБСЕ оказало техническую помощь ГАМСУМО по борьбе с COVID-19

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 30 апреля 2020 года, в Госагенстве по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР (ГАМСУМО) состоялась передача технической помощи от программного офиса ОБСЕ в городе Бишкек в виде спецсредств для защиты от коронавируса (COVID-19).

На церемонии передачи приняли участие глава программного офиса ОБСЕ посол Пьер фон Аркс и директор ГАМСУМО Б.У.Салиев

Техническая помощь оказана в виде 400 многоразовых масок Н 95, 200 нитриловых перчаток, 50 защитных очков, 10 защитных комбинезонов, 2 бесконтактных термометра.

Также ГАМСУМО и программный офис ОБСЕ в Бишкеке осуществляют сотрудничество в сфере межэтнических отношений по поддержке системы раннего реагирования и предупреждения межэтнических конфликтов. В рамках сотрудничества осуществляется поддержка Мониторингового центра и 23 общественных приемных ГАМСУМО в полиэтнических районах и городах республики.


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URL: https://www.vb.kg/387718
Теги:
Госагентство по делам МСУ, ОБСЕ, Кыргызстан, Помощь, коронавирус
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