ОБСЕ оказало техническую помощь ГАМСУМО по борьбе с COVID-19

Сегодня, 30 апреля 2020 года, в Госагенстве по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР (ГАМСУМО) состоялась передача технической помощи от программного офиса ОБСЕ в городе Бишкек в виде спецсредств для защиты от коронавируса (COVID-19).

На церемонии передачи приняли участие глава программного офиса ОБСЕ посол Пьер фон Аркс и директор ГАМСУМО Б.У.Салиев

Техническая помощь оказана в виде 400 многоразовых масок Н 95, 200 нитриловых перчаток, 50 защитных очков, 10 защитных комбинезонов, 2 бесконтактных термометра.

Также ГАМСУМО и программный офис ОБСЕ в Бишкеке осуществляют сотрудничество в сфере межэтнических отношений по поддержке системы раннего реагирования и предупреждения межэтнических конфликтов. В рамках сотрудничества осуществляется поддержка Мониторингового центра и 23 общественных приемных ГАМСУМО в полиэтнических районах и городах республики.