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В Екатеринбурге выявили мошенника из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге выявили гражданина Кыргызстана, объявленного на родине в межгосударственный розыск. Он оказался в числе пассажиров самолета, отправлявшегося в Бишкек.

Как известно, Россия сейчас из-за пандемии коронавируса временно прервала воздушное сообщение с различными странами, в том числе с Кыргызстаном. Но в данном случае речь идет о самолете, которым 28-го апреля из Екатеринбурга в Бишкек были доставлены граждане Кыргызстана, подлежащие депортации из России.

Личность кыргызстанца, разыскиваемого правоохранительными органами КР, была установлена при прохождении им пограничного контроля в екатеринбургском аэропорту "Кольцово". Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, инициатором розыска является МВД КР. А сам подозреваемый является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье УК КР "Мошенничество в значительном размере".

"После проведения проверки и согласования с сотрудниками МВД Кыргызстана разыскиваемый гражданин препровожден через государственную границу, где по прибытии будет передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего расследования уголовного дела", - проинформировали в пресс-службе.


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URL: https://www.vb.kg/387720
Теги:
мошенничество, Россия, Мигрант
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