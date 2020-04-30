В Таджикистане выявлено 15 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили сегодня, 30 апреля, на экстренном заседании республиканского штаба по предотвращению пандемии коронавируса в стране.

Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана 29 апреля зарегистрировало 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией – 10 случаев в Согдийской области и 5 – в Душанбе. Республиканский штаб по предотвращению пандемии коронавируса в Таджикистане официально признал наличие коронавируса в стране, сообщает НИАТ "Ховар".

Однако, где и как эти люди были заражены коронавирусной инфекцией – не сообщается.

Маруфджон Ходжибоев, замглавы управления здравоохранения Согдийской области в беседе с Радио Озоди заявил, что все 10 зараженных COVID-19 прибыли из-за границы. На вопрос о том, в каком медучреждении были госпитализированы заболевшие коронавирусом, он уклончиво ответил, что ему необходимо уточнить информацию.

Попытки получить комментарии в Главном управлении здравоохранения по городу Душанбе не увенчались успехом. Сотрудники ведомства сказали, что прокомментировать ситуацию может только глава горздрава, который пока не доступен.

На совещании республиканского штаба было также подчеркнуто, что около 2 тыс. человек находятся под наблюдением с подозрением на коронавирус COVID-19. По данным Минздрава РТ, с 1 февраля по 30 апреля в стране было помещено на карантин 10937 соотечественников и иностранцев, из которых 8438 были отпущены домой.

Республиканский штаб принял решение по обязательному использованию медицинских масок населением страны.

Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран мира, где, по утверждению властей, коронавирус не был выявлен. В апреле в стране возросло число случаев заболевания пневмонией, в связи с чем возникли сомнения в утверждении Душанбе об отсутствии нового коронавируса в Таджикистане. Несколько смертей в Дж. Расуловскогом районе, городе Бохтаре и столице, по словам официальных лиц Минздрава, никак не связаны с COVID-19 - все эти люди якобы скончались от других заболеваний.

Республиканский штаб по предотвращению пандемии коронавируса в стране решил в целях профилактики распространения и передачи инфекции COVID-19 с 4 мая объявить летние каникулы для студентов 1-х, 2-х и 3-х курсов учреждений высшего профессионального образования страны. Для выпускников предусмотрено подведение итогов государственных экзаменов до 15 мая 2020 года, сообщает "Ховар".

Ранее власти Таджикистана решили приостановить занятия в школах и чемпионат страны по футболу с формулировками "в связи с угрозой эпидемии". С 18 апреля Совет улемов Исламского центра Таджикистана в связи с возможным распространением коронавируса запретил проводить в мечетях страны общественный намаз и религиозные обряды. В частности, запрещается совершение коллективного намаза, проведение намаза "таровех" (читается исключительно в месяц Рамадан), "ифтара" (прекращение дневного поста приемом пищи после захода солнца), а также "идгардака" (праздничные детские гуляния).

Источник: rus.ozodi.org