Ноу-хау от ветерана МВД: Необычное участие в шествии "Бессмертного полка"

Ветеран МВД полковник милиции в запасе Оболбек Албаков рассказал VB.KG, что в честь 75-летия великой Победы разместит в свободном онлайн-доступе свою книгу "Старший разведчик полка" - про своего отца Карифа Алабакова (1918-1975).

Интересное ноу-хау: Оболбек Албаков именно размещением этой книги в Интернете собирается принять участие в виртуальном шествии "Бессмертного полка".

По сведениям полковника Албакова, гвардии старшина Кариф Алабаков был старшим разведчиком и снайпером полка с длинным полным названием - 256-й гвардейский Киевско-Гнезненский Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого зенитный артиллерийский полк!

И военная биография у Карифа Алабакова по меркам той кровопролитнейшей войны была очень длинная – от отражения вражеских авианалетов на Москву летом 41-го до взятия Берлина весной 45-го. А на действительную срочную службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии он был призван еще в августе 1938-го, служил в Москве и Подмосковье.

Интересно, что в наградном листе, в представлении к ордену Отечественной войны II степени как раз за подвиг во время боев за Берлин, Алабакова его начальники назвали "ветераном Отечественной войны". Потому что он "в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками с первых дней войны показал себя смелым и отважным воином".

Его награды военных лет говорят сами за себя, это прежде всего приравнивавшиеся к орденам высоко ценившиеся бойцами Красной Армии две медали "За отвагу". Плюс медали "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

Полковник Албаков говорит, что нашел в архивах и сведения о награждении отца высоким солдатским орденом Славы III степени.

Что касается его ордена Отечественной войны, то Кариф Алабаков удостоен его за самоотверженный отпор вражеским самолетам. Они бомбили советские переправы через реку Одер, пикировали и на алабаковскую батарею. Благодаря мужеству Алабакова и его товарищей два самолета тогда удалось сбить.

Кроме того, Алабаков с автоматом в руках участвовал в боях на улицах Берлина с немецкими автоматчиками, его батарея била по врагам, засевшим в зданиях и подвалах.

После войны Кариф работал военруком в школе, парторгом колхоза, много лет избирался депутатом Покровского сельсовета и народным заседателем районного суда.

Как вспоминает его сын Оболбек, отец не любил рассказывать детям о войне, оживлялся только на встречах с другими ветеранами. Тогда и ребятам удавалось услышать много интересного и памятного.

Кариф Алабаков гордился своими военными наградами.

Но главной своей наградой считал то, что остался на войне жив. Получил "только" два ранения.