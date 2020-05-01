Установить фильтр у входа в офис - обязательные меры для выхода на работу

Начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова на брифинге 1 мая рассказала о мерах, которые должны предпринять организации для восстановления рабочей деятельности, во избежании заражения COVID-19.

Так, руководителям учреждений необходимо создать безопасные условия для сотрудников и посетителей их организации: