Установить фильтр у входа в офис - обязательные меры для выхода на работу

Начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова на брифинге 1 мая рассказала о мерах, которые должны предпринять организации для восстановления рабочей деятельности, во избежании заражения COVID-19.
Так, руководителям учреждений необходимо создать безопасные условия для сотрудников и посетителей их организации:
- Разработать график развозки персонала малыми группами с условием соблюдения дистанции и с обязательной дезинфекционной обработкой транспорта (поручни, дверные ручки);
- Провести информационно-разъяснительную работу коллективу о мерах предосторожности при входе в офис (социальная дистанция, бесконтактная термометрия, обработка рук антисептиком);
- Дезинфекция рабочего помещения, места (в течение дня периодически обрабатывать мебель, оргтехнику общего пользования, ежедневная уборка, частое проветривание);
- Требовать соблюдение мер личной гигиены (масочный режим, частое мытье или обработка рук, соблюдение социальной дистанции, этикета кашля и чихания, приветствие и прощание без рукопожатий и объятий.
- Запрещать сотруднику выходить на работу, если имеет симптомы ОРВИ (кашель, повышенная температура и т.д.).