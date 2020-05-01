Госархив к 75-летию Победы покажет редкие кадры военных лет

На фото: Герой Советского Союза Даир Асанов, полный кавалер ордена славы Абдыкасым Карымшаков, празднование Дня Победы

Архивное агентство при Государственной регистрационной службе приглашает посетить виртуальную выставку "75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне".

Выставка посвящена подвигам наших соотечественников в Великой Отечественной войне, и включает в себя фотографии и документы тех лет. Историко-документальные составляющие экспозиции сформированы на основе документов из фондов Центрального государственного архива, Горсахива кинофотодокументалистов, архива общественно-политической документации и Иссык-Кульского областного госархива.

Посетить виртуальную выставку можно по ссылке.