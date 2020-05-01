Правозащитников беспокоят сбои в работе судов в режиме ЧП

Коалиция против пыток в Кыргызстане выступила с обращением в Верховный суд (ВС). Правозащитники считают, что обстановка связанная с коронавирусом, обострила проблему доступа к правосудию в республике.

В обращении правозащитников говорится об отсутствии исчерпывающей информации о работе местных судов Кыргызстана в режимах ЧП и ЧС.

"Последняя информация от Верховного суда, по режиму отправления правосудия, была обнародована 14 апреля. Но она не содержит сведений о деятельности судов в регионах, где введен режим чрезвычайного положения, а только информирует о деятельности самого Верховного суда как суда надзорной инстанции. Другой информации на сайте Верховного суда о работе городских и районных судов в введенном режиме не имеется по сегодняшний день", - сообщается в обращении.

При этом, отмечается, что в соответствии с указом президента о введении режима чрезвычайного положения от 24 марта 2020 года, ВС было предоставлено право изменять территориальную подсудность гражданских, уголовных, административных дел, дел о проступках, а также материалов досудебных производств на территории городов Бишкек, Джалал-Абад, Сузакского района Джалал-Абадской и города Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области Кыргызской Республики.

"Такая специальная оговорка дана для обеспечения требований статьи 20 Конституции, не допускающей никаких ограничений права на судебную защиту. Отсутствие в процессуальном законодательстве регламентации работы судов в условиях коронавирусной пандемии и чрезвычайного положения не приостанавливает и тем более не отменяет конституционного права на судебную защиту", - подчеркивается в обращении.

Также Коалиция против пыток отмечает, что решение Верховного суда КР, принятое на совещании 27 марта 2020 года о приостановлении работы судов Ошской, Джалал-Абадской областей, города Бишкека, а также Чуйского областного и межрайонного суда Чуйской области, нарушает процедуры закона "О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах":

оно не учитывает правовых последствий для участников процесса, для лиц, сроки содержания под стражей которых истекли, или лиц, подлежащих освобождению от наказания по различным основаниям. оно противоречит Конституции Кыргызской Республики и пункту 8 указа президента от 24 марта 2020 года о введении чрезвычайного положения в отдельных регионах страны.

"Мы считаем, что в условиях чрезвычайного положения судебная система как обязательный элемент демократического общества и правосудие, как публичная деятельность одной из ветвей власти, не может приостанавливаться. Более того, в условиях чрезвычайного положения суд должен более тщательно реагировать на соблюдение процессуальных гарантий и пресекать нарушения законов, т.е. не превращаться в чрезвычайное правосудие", - резюмируют правозащитники.

Верховный суд дал пояснения по режиму работы судебной системы в условиях режима ЧП.

В ответе за запрос VB.KG говорится, что в соответствии с законодательством (УПК, ГПК, АПК) введение режима ЧП не может являться основанием для приостановления судебных дел. В тех судах, которые расположены в городах и районах, где введено ЧП, приняты меры предосторожности и организованы дежурства судей и сотрудников аппарата.

Во время ЧП суды рассматривают дела, которые имеют безотлагательный характер. При этом большинство дел отложены судами на более поздние сроки, так как в связи с введением ЧП ограничено передвижение граждан, что создает определенные трудности сторонам судебного процесса для участия в судебных заседаниях.

"Что касается дел, требующих безотлагательного разрешения, они рассматриваются в сроки, предусмотренные процессуальным законодательством. Были судебные заседания, где содержания подозреваемых в виде заключения под стражей изменены на домашний арест. А при рассмотрении дел, связанных определением меры пресечения при явке сторон на судебные заседания дела рассматриваются по существу", - подчеркнули в пресс-службе ВС.

Вместе с тем, отмечается, что вопрос рассмотрения остальных дел разрешается судами с учетом обстоятельств, сложившихся в связи с введением ЧП. Также судам дана установка о недопустимости нарушения принципа состязательности сторон и права граждан на доступ к правосудию.