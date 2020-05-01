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Правозащитников беспокоят сбои в работе судов в режиме ЧП

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- Александра Василькова
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Коалиция против пыток в Кыргызстане выступила с обращением в Верховный суд (ВС). Правозащитники считают, что обстановка связанная с коронавирусом, обострила проблему доступа к правосудию в республике.

В обращении правозащитников говорится об отсутствии исчерпывающей информации о работе местных судов Кыргызстана в режимах ЧП и ЧС.

"Последняя информация от Верховного суда, по режиму отправления правосудия, была обнародована 14 апреля. Но она не содержит сведений о деятельности судов в регионах, где введен режим чрезвычайного положения, а только информирует о деятельности самого Верховного суда как суда надзорной инстанции. Другой информации на сайте Верховного суда о работе городских и районных судов в введенном режиме не имеется по сегодняшний день", - сообщается в обращении.

При этом, отмечается, что в соответствии с указом президента о введении режима чрезвычайного положения от 24 марта 2020 года, ВС было предоставлено право изменять территориальную подсудность гражданских, уголовных, административных дел, дел о проступках, а также материалов досудебных производств на территории городов Бишкек, Джалал-Абад, Сузакского района Джалал-Абадской и города Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области Кыргызской Республики.

"Такая специальная оговорка дана для обеспечения требований статьи 20 Конституции, не допускающей никаких ограничений права на судебную защиту. Отсутствие в процессуальном законодательстве регламентации работы судов в условиях коронавирусной пандемии и чрезвычайного положения не приостанавливает и тем более не отменяет конституционного права на судебную защиту", - подчеркивается в обращении.

Также Коалиция против пыток отмечает, что решение Верховного суда КР, принятое на совещании 27 марта 2020 года о приостановлении работы судов Ошской, Джалал-Абадской областей, города Бишкека, а также Чуйского областного и межрайонного суда Чуйской области, нарушает процедуры закона "О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах":

  1. оно не учитывает правовых последствий для участников процесса, для лиц, сроки содержания под стражей которых истекли, или лиц, подлежащих освобождению от наказания по различным основаниям.
  2. оно противоречит Конституции Кыргызской Республики и пункту 8 указа президента от 24 марта 2020 года о введении чрезвычайного положения в отдельных регионах страны.

"Мы считаем, что в условиях чрезвычайного положения судебная система как обязательный элемент демократического общества и правосудие, как публичная деятельность одной из ветвей власти, не может приостанавливаться. Более того, в условиях чрезвычайного положения суд должен более тщательно реагировать на соблюдение процессуальных гарантий и пресекать нарушения законов, т.е. не превращаться в чрезвычайное правосудие", - резюмируют правозащитники.

Верховный суд дал пояснения по режиму работы судебной системы в условиях режима ЧП.

В ответе за запрос VB.KG говорится, что в соответствии с законодательством (УПК, ГПК, АПК) введение режима ЧП не может являться основанием для приостановления судебных дел. В тех судах, которые расположены в городах и районах, где введено ЧП, приняты меры предосторожности и организованы дежурства судей и сотрудников аппарата.

Во время ЧП суды рассматривают дела, которые имеют безотлагательный характер. При этом большинство дел отложены судами на более поздние сроки, так как в связи с введением ЧП ограничено передвижение граждан, что создает определенные трудности сторонам судебного процесса для участия в судебных заседаниях.

"Что касается дел, требующих безотлагательного разрешения, они рассматриваются в сроки, предусмотренные процессуальным законодательством. Были судебные заседания, где содержания подозреваемых в виде заключения под стражей изменены на домашний арест. А при рассмотрении дел, связанных определением меры пресечения при явке сторон на судебные заседания дела рассматриваются по существу", - подчеркнули в пресс-службе ВС.

Вместе с тем, отмечается, что вопрос рассмотрения остальных дел разрешается судами с учетом обстоятельств, сложившихся в связи с введением ЧП. Также судам дана установка о недопустимости нарушения принципа состязательности сторон и права граждан на доступ к правосудию.


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URL: https://www.vb.kg/387731
Теги:
Верховный суд, правозащитники, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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