В Кыргызстане с начала действия режима ЧП родились более 17 тысяч детей

В Кыргызстане с начала действия режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, введенных из-за распространения коронавируса нового типа /COVID-19/, родились более 17 тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава.

"По оперативным данным, с 16 марта по 28 апреля по республике прошло 16904 родов, родились 17043 младенца. Из них мальчиков -- 8548, девочек -- 8495. По республике из общего числа родов -- 68 двойни, тройня - одна", - отметили в ведомстве.

По данным Нацстаткома республики, на 1 марта 2020 года численность постоянного населения Кыргызстана составила 6542000 человек.

Режим чрезвычайной ситуации на территории страны был введен с 22 марта текущего года. Позднее 25 марта на территории некоторых городов и районов было введено чрезвычайное положение до 15 апреля. После чрезвычайное положение продлевалось дважды до 30 апреля и до 10 мая включительно.

На сегодня в Кыргызстане число заболевших COVID-19 достигло 756 человек, из них выздоровели 504 человека, скончались восемь больных.