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Жириновский нашел применение мигрантам в период пандемии

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- Евгений Денисенко
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Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский призвал заняться проблемой трудовых мигрантов в России. Об этом он заявил на встрече руководства ГД и лидеров думских фракций с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной и банкирами.

Лидер ЛДПР отметил, что "у нас полно иностранных рабочих, которые остались без работы", и их надо каким-то образом задействовать.

"Может как‑то профинансировать эти рабочие места под строительство дорог и вывезти их из больших городов. И они бы могли строить, это надо делать. Может быть, использовать этот кризис для того, чтобы решить проблему дорог", - предложил депутат.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль, рекомендовал не останавливать стройки, где заняты мигранты. И предложил властям ряда регионов РФ в условиях пандемии установить на стройплощадках отдельные бытовки, где могут проживать рабочие на карантине, в случае если те заболеют коронавирусом.

"Считаем, что где-то от миллиона до двух, по разным оценкам, работает мигрантов в регионах, - отметил вице-премьер. - В основном это жители бывших советских республик и стран СНГ. В сегодняшней ситуации многие уехать не могут, потому что границы и возможности переезда уже закрыты. Поэтому мы рекомендуем, где есть такие мигранты и вахтовики, стройку не останавливать, потому что они живут, как правило, в общежитиях в скученных условиях. И лучше будет, если они будут находиться на работе, а не в общежитии".

"У них нет квартир, где они могут самоизолироваться. Тяжелыми случаями займутся больницы, а вот легкие можно лечить на объектах изолированно, если обеспечить проживание и нахождение с оказанием медицинской помощи на месте", - объянил Хуснуллин необходимость строительства бытовок для изоляции в них заболевших.

Среди трудовых мигрантов – уроженцев стран Центральной Азии в строительной отрасли РФ традиционно занято немало приезжих из Кыргызстана. С их участием сегодня возводятся и объекты первоочередной важности, такие, как больницы для заболевших коронавирусом.


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URL: https://www.vb.kg/387734
Теги:
миграция, Россия, коронавирус, карантин, Владимир Жириновский
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