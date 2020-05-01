Некоторые госорганы и банки будут работать в выходные дни

2, 3 и 4 мая 2020 года – рабочие дни для отдельных государственных органов и учреждений, исполнительных органов местного самоуправления. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

2, 3 и 4 мая 2020 года – рабочие дни для отдельных государственных органов, государственных учреждений, исполнительных органов местного самоуправления. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение направлено на принятие оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики и обеспечения устойчивого функционирования других сфер экономики Кыргызской Республики.

Руководителям государственных органов, государственных учреждений, исполнительных органов местного самоуправления, указанных в документе, поручено определить список работников (сотрудников), которые будут привлечены для осуществления трудовой деятельности в указанные рабочие дни, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим трудовые правоотношения.

Одновременно с этим коммерческим банкам Кыргызской Республики, осуществляющим обслуживание бюджетных учреждений, рекомендовано объявить 2, 3 и 4 мая 2020 года рабочими днями, определив список работников, которые будут привлечены для осуществления трудовой деятельности в указанные рабочие дни, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим трудовые правоотношения.