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Некоторые госорганы и банки будут работать в выходные дни

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- Екатерина Улитина
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2, 3 и 4 мая 2020 года – рабочие дни для отдельных государственных органов и учреждений, исполнительных органов местного самоуправления. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

2, 3 и 4 мая 2020 года – рабочие дни для отдельных государственных органов, государственных учреждений, исполнительных органов местного самоуправления. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение направлено на принятие оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики и обеспечения устойчивого функционирования других сфер экономики Кыргызской Республики.

Руководителям государственных органов, государственных учреждений, исполнительных органов местного самоуправления, указанных в документе, поручено определить список работников (сотрудников), которые будут привлечены для осуществления трудовой деятельности в указанные рабочие дни, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим трудовые правоотношения.

Одновременно с этим коммерческим банкам Кыргызской Республики, осуществляющим обслуживание бюджетных учреждений, рекомендовано объявить 2, 3 и 4 мая 2020 года рабочими днями, определив список работников, которые будут привлечены для осуществления трудовой деятельности в указанные рабочие дни, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим трудовые правоотношения.


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URL: https://www.vb.kg/387735
Теги:
правительство, праздник, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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