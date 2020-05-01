Кыргызстан воспользуется интегрированной информсистемой ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе оцифрованы и введены в действие еще три процесса межгосударственного (трансграничного) электронного взаимодействия в таможенной сфере, а также процесс в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Данные по этим процессам будут передаваться и обрабатываться средствами интегрированной информационной системы (ИИС) Союза.

Она, как сообщили в Евразийской экономической комиссии, Коллегия которой и приняла соответствующие решения, предназначена для обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами в рамках ЕАЭС, со странами, не входящими в Союз, международными организациями и интеграционными объединениями. А также – для создания общих в ЕАЭС информационных ресурсов, реализации общих процессов, обеспечения деятельности союзных органов.

"Внедрение этих процессов поможет эффективному планированию и организации участниками внешнеэкономической деятельности логистических операций, ускорению и упрощению таможенных процедур, связанных с импортом отдельных видов товаров", – прокомментировал министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Фактически ИИС призвана обеспечить совместимость различных информационных систем в разных странах. При этом уже сегодня, как отметили в ЕЭК, в ЕАЭС созданы и поддерживаются трансграничное пространство доверия, обеспечивающая техническая инфраструктура, сформированы общедоступные сервисы открытых данных для информресурсов. С начала 2020 года при реализации общих процессов между государствами Союза и ЕЭК передано и обработано более 8 миллионов электронных сообщений в рамках информационного взаимодействия госорганов.

В свою очередь, странам ЕАЭС, которые не могут быстро доработать свои системы, будет безвозмездно предоставлено необходимое программное обеспечение.