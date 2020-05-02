Товары из стран ЕАЭС оказались в приоритете для России

В России запретили госзакупки ряда зарубежных промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны и безопасности страны. Об этом проинформировали в правительстве РФ, которое и приняло такое решение.

Вместе с тем, как подчеркивается, под такой запрет не подпадают товары и услуги, происходящие из государств - членов Евразийского экономического союза: Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана. Запреты также не применяются в том случае, если промышленный товар, в котором возникла государственная необходимость, не производится на территории России.

Напомним, что в апреле в рамках ЕАЭС уже был определен комплекс мер для обеспечения экономической стабильности в странах-партнерах в условиях пандемии, их дальнейшему экономическому развитию. Эти меры предусматривают дальнейшую цифровизацию торговли, обеспечение стабильности функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, расширение торговых отношений.

В частности, для оперативных поставок товаров первой необходимости во взаимной торговле создан "зеленый коридор" путем упрощения таможенных процедур. Также утвержден перечень товаров критического импорта, которые освобождаются от ввозных таможенных пошлин в период с 1 апреля по 30 июня. В перечень вошли, в том числе, картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис, гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского питания, ряд медицинских изделий.

Кроме того, Консультативный совет торгово-промышленных палат государств ЕАЭС обратился к их бизнес-сообществам с призывом информировать о возможностях, потребностях и проблемах сотрудничества, барьерах в торговле и перемещении на территории стран Союза медицинских и других товаров повышенного спроса, возникшего в связи с пандемией коронавируса. И - сообщать "о предложениях по интенсификации интеграционных процессов и ускорению формирования единого экономического пространства ЕАЭС".