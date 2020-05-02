Пограничники задержали 20 тонн контрабандных сухофруктов

2 мая пограничники Баткенского пограничного отряда задержали граждан Кыргызской Республики, которые пытались провезти контрабандный груз через кыргызско-таджикскую госграницу.Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Так, в местности Таш-Тумшук Баткенского района Баткенской области пограничники задержали граждан Кыргызстана У.А., 1998 г.р., и Ю.Х., 1990 г.р., которые пытались из Таджикистана вне пункта пропуска нелегально провезти на территорию Кыргызстана контрабандный груз.

При досмотре грузового автомобиля марки VOLVO FH пограничники обнаружили 20 тонн сухофруктов. При этом у водителя отсутствовали сопроводительные документы.

После составления соответствующих документов задержанные и груз были переданы в компетентные органы для дальнейшего разбирательства.