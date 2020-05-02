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Казахстан дал добро на пропуск граждан КР на родину

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- Евгений Денисенко
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Казахстан согласился предоставить единовременный транзитный коридор для граждан Кыргызстана, застрявших на российско-казахской границе, в городе Соль-Илецк, но выдвинул ряд условий.

Как проинформировали в посольстве КР в РФ, возможность для возвращения кыргызстанцев на родину появилась в результате продолжительных переговоров с казахстанской стороной. По достигнутым условиям предусмотрен вывоз граждан КР только специальными автобусами и в сопровождении медицинских работников. При этом свои автомобили кыргызстанцы должны временно оставить на стоянках Соль-Илецка.Забрать их можно будет только после открытия российско-казахской и казахско-киргизской границ.

Подчеркивается, что единовременный транзитный коридор предоставляется только для тех соотечественников, которые фактически находились в Соль-Илецке 30 апреля. Пропуск их будет осуществляться строго по списку, представленному кыргызской стороной по состоянию на эту дату. Список составлялся активистами местной кыргызской диаспоры.

Посольство КР призвало соотечественников, планирующих выехать в Соль-Илецк с надеждой попасть в данный список, не делать этого, так как граница Казахстаном для вновь прибывших будет закрыта.

Напомним, что в Соль-Илецке вот уже полтора месяца вынуждены находятся более ста граждан Кыргызстан, застрявших здесь в связи с закрытием Казахстаном границы из-за пандемии коронавируса. Некоторых кыргызстанцев здешние соотечественники разместили в хостелах, другие продолжают ночевать в своих машинах. Среди этих людей немало женщин и детей.


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URL: https://www.vb.kg/387751
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Мигрант, карантин
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