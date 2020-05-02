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Мигранты не ухудшили общественный порядок в Москве

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- Евгений Денисенко
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В течение января-марта 2020 года уровень преступности среди мигрантов в Москве снизился. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Свою роль здесь, по мнению столичного градоначальника, сыграло значительное увеличение количества правоохранителей, патрулирующих улицы города: "В обычные дни у нас на улицы выходили каждый день около 2,5 тысячи патрульных. Сейчас - 9 тысяч, а в праздничные - 13 тысяч".

Одновременно с этим Сергей Собянин признал наличие проблем, возникших в связи с мигрантами и у них самих во время режима ограничений: "Что скрывать, у нас часть строек, торговых центров закрылась, их не пускают обратно домой. Они вынуждены находиться в Москве, Подмосковье, других регионах. Будем мониторить эту ситуацию, смотреть за местами проживания, контролировать поведение".

"Среди них большое количество зараженных, больных. Мы никому не отказываем в медицинской помощи. Это люди, которые живут и работали в Москве. В силу обстоятельств попали в такую ситуацию. Им не позавидуешь. Но любые неправомерные действия будут жестко пресекаться", - заявил Собянин, добавив: единственное, что от этих людей требуется, - не нарушать российские законы и нормы правопорядка.

Вместе с тем, в МВД РФ сообщили о росте в целом в России числа преступлений, со стороны иностранцев. Согласно статистике правоохранительного ведомства, такой рост за первые три месяца 2020-го составил 2,2 процента. В данный период иностранные граждане и лица без гражданства совершили на территории РФ почти 9,5 тысячи преступлений. При этом на долю граждан государств СНГ приходится почти 8,5 тысячи (плюс 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Кроме того, выросло количество преступлений и в отношении иностранцев. За январь - март совершено 3,9 тысячи подобных преступлений, что на 5,9 процента больше, чем за первый квартал 2019-го.

В связи с пандемией Россия приостановила депортацию и выдворение иностранных граждан до 15 июня. Также принято решение, что в этот период документы, которые есть на руках у иностранцев, аннулироваться не будут. 28 апреля по инициативе российской стороны был организован специальный авиарейс из Екатеринбурга в Бишкек. Самолетом сюда доставили около 200 граждан КР, за совершение административных правонарушений находившихся в центрах временного содержания иностранных граждан, расположенных в различных регионах страны.


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URL: https://www.vb.kg/387755
Теги:
Россия, трудовая миграция, преступление, Бишкек, Мигрант
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