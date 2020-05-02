ВОЗ передала Кыргызстану СИЗ и лабораторные расходные материалы

Всемирная организация здравоохранения 30 апреля передала средства индивидуальной защиты Министерству здравоохранения в рамках борьбы с COVID-19. Об этом рассказали в Минздраве.

В посылку входят 950 защитных костюмов, 100 инфракрасных термометров, 950 одноразовых перчаток, 950 защитных очков, 950 масок для лица типа FFP2. Общая стоимость гуманитарной помощи составляет больше 22 тысячи долларов.

Средства индивидуальной защиты позволят медицинским работникам и лицам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по всей стране, быстро и безопасно бороться с COVID-19. Они поставляются по просьбе правительства Кыргызской Республики для борьбы с COVID-19. Санитарно-эпидемиологическая служба планирует распределить половину груза медицинским учреждениям и для южной части страны.

Кроме того, по запросу Министерства здравоохранения были организованы 2 закупки и поставки лабораторных расходных материалов (пробирок, тампонов, наборов, реагентов и др.) на сумму около 36 тысяч долларов для проведения исследований.

ВОЗ на постоянной основе продолжает предоставлять Министерству здравоохранению и медицинским работникам обновляющиеся доказательные данные, рекомендации, руководства ВОЗ по профилактике, лабораторной диагностике и лечению COVID-19. Также ВОЗ передала печатные материалы для информирования о рисках и распространила для широкой общественности по всей стране. Материалы были совместно адаптированы с Министерством здравоохранения КР.

В середине марта ВОЗ в тесном сотрудничестве с Агентством США по международному развитию (USAID) уже предоставляла нашей стране средства индивидуальной защиты: 10 тысяч хирургических масок, 10 тысяч перчаток, 1,4 тысячи халатов, 200 защитных очков и 200 масок для лица типа FFP2. Груз был отправлен из регионального центра материально-технического снабжения ВОЗ в Дубае.

Данная помощь предоставляется в рамках совместных мер по гуманитарному реагированию Группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации (ГКРЧС) по просьбе правительства с целью оказания помощи в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на COVID-19.