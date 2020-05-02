Правительство Шанхая медикам Бишкека: Оставайтесь сильными!

Вчера, 1 мая, муниципальное правительство города Шанхай оказало гуманитарную помощь медикам столицы, передав им через мэрию Бишкека 1000 защитных костюмов с пожеланием оставаться сильными. Между Шанхаем и Бишкеком давно установлены двусторонние партнерские связи, и эту помощь надо рассматривать как поддержку друзей в трудную минуту. Сообщили в мэрии столицы.

- Мы хотели бы стать с Шанхаем городом-побратимом, провели несколько мероприятий в рамках процедур, направленных на подписание соответствующих документов, но помешала пандемия коронавируса, и вся работа пока приостановлена, - отметила начальник управления внешних связей мэрии Айпери Сыдыкова.

По данным управления, ранее они направляли письма во все города Китая, с которыми Бишкек имеет партнерские отношения, откликнулись 4 города: Фунчынгань, Лянюньгань, Гуанчжоу и Шанхай.

Что касается поддержки от оставшихся трех городов, то там уже подготовили грузы и в настоящее время ищут пути отправки. Также в Бишкек сегодня должна прибыть помощь от Гуандунской ассоциации строительных и отделочных материалов.

- Ассоциация ранее отправляла гумпомощь на юг, Бишкеку же подобную поддержку она окажет впервые, - отметила Айпери Сыдыкова.