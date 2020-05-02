Первые пассажирские авиарейсы запустили в Казахстане

В Казахстане вчера возобновили внутренние пассажирские авиарейсы между столицей Нур-Султан и городом Алматы, приостановленные 30 марта из-за распространения коронавируса нового типа /COVID-19/. Сообщает агентство Синьхуа.

С 1 мая будут выполняться шесть авиарейсов между Нур-Султаном и Алматы в сутки. А с 4 мая будут возобновлены полеты из городов Нур-Султан и Алматы в Кызылорду, Усть-Каменогорск, Семей и Петропавловск.

"Мы провели все необходимые мероприятия: поставлены специальные посты на входе в здание аэропорта и допускаются только пассажиры, имеющие справку о COVID-19 с отрицательным результатом. Также все пассажиры носят маски и перчатки. В аэропорту соблюдены меры социального дистанцирования и установлены санитайзеры", - сообщил исполнительный директор международного аэропорта Даулет Хамзин в интервью журналистам.

До карантина аэропорт обслуживал свыше 200 рейсов в сутки. Во время карантина здесь переключились на обслуживание около 20 транзитных и грузовых рейсов в сутки. На входе в аэропорт санитарные врачи проверяют у всех пассажиров температуру и требуют справки об обследовании на COVID-19.

"Впечатления очень хорошие от организации. Действительно, везде соблюдены нормы, есть разметки. Очередей нет. В аэропорт провожающих не пускают, только улетающих. Тест сдала без проблем", - рассказала жительница Алматы Марзия Жолымбетова, прибывшая первым рейсом в Нур-Султан.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, для противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране было приостановлено 540 регулярных пассажирских рейсов в неделю по 45 внутренним маршрутам и 440 рейсов в неделю по 97 международным маршрутам.