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Число зараженных коронавирусом в мире на сегодня превысило 3 млн человек

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- Нина Ничипорова
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За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 87 тысяч 253 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 344 тысячи 99 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 103 тысячи 781), Испании (213 тысяч 435), Италии (207 тысяч 428), Великобритании (178 тысяч 685), Франции (167 тысяч 305) и Германии (164 тысячи 77).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1 миллион, за сутки показатель вырос на 38 тысяч 589 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 238 тысяч 663. За сутки число смертей выросло на 5 тысяч 275. В Италии скончались 28 тысяч 236 человек, Великобритании - 27 тысяч 510, Франции - 24 тысячи 594.

В Кыргызстане зарегистрировали 769 случаев заражения коронавирусом, Казахстане - 3 тысячи 597, Узбекистане - 2 тысячи 86, Таджикистане - 15, России - 114 тысяч 431.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.


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URL: https://www.vb.kg/387765
Теги:
коронавирус
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