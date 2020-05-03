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Последствия селя в Баткенской области: затоплены дома и дворы

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- Екатерина Улитина
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В результате схода селя в Баткенско области пострадали несколько домов и дворов. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

пЗатоплены 10 домов и 4 подвала в Исфане. В селе Кара-Добо затоплен 1 дом и подвал детского сада "Арча-Бешик". Кроме того, затоплены некоторые участки местных дорог: завалы песка и гравия есть на 380 км шоссе Ош-Баткен-Исфана, 10-27 км шоссе Исфана-Андарак-Кокташ, 8-27 км шоссе Самат-Замборуч-Джаркыштак были заполнены песком и гравием.

В настоящее время спасатели проводят работы для устранения последствий селя. В работах задействованы 20 спасателей, 4 грейдера, 2 погрузчика, 1 самосвал, 1 погрузчик из частной компании. На месте происшествия находится заместитель министра чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров.

Напомним, накануне, 2 мая, в Баткенской области примерно в 18.30 на некоторые населенные пункты сошел сель после выпадения обильных осадков.


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URL: https://www.vb.kg/387772
Теги:
Баткенская область, МЧС, сель, спасатели, Кыргызстан
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