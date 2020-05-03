Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Зараженных COVID-19 может быть больше: Почти 70% болеют бессимптомно

356  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане у 67% пациентов, с подтвержденным диагнозом COVID-19, болезнь протекала бессимптомно. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель Центра по контролю за вирусными инфекциями Зуридин Нурматов.

- Согласно нашим исследованиям в Кыргызстане у 67% пациентов с подтвержденным COVID-19 болезнь проходит бессимптомно. Тем не менее, все граждане, у которых лабораторно подтверждён коронавирус, госпитализированы и получают соответствующий курс лечения. Даже если болезнь проходит бессимптомно и пациенты чувствуют себя хорошо, они продолжают быть заразными для окружающих. Это очень опасно. Можно сказать, что среди населения есть потенциально зараженные COVID-19, у которых не брали анализ на подтверждение, - сообщил руководитель Центра по контролю за вирусными инфекциями Зуридин Нурматов.

Отметим, сегодня 3 мая выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом, с начала вспышки COVID-9, заболевание подтвердилось у 795 пациентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387773
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  