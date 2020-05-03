Зараженных COVID-19 может быть больше: Почти 70% болеют бессимптомно

В Кыргызстане у 67% пациентов, с подтвержденным диагнозом COVID-19, болезнь протекала бессимптомно. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель Центра по контролю за вирусными инфекциями Зуридин Нурматов.

- Согласно нашим исследованиям в Кыргызстане у 67% пациентов с подтвержденным COVID-19 болезнь проходит бессимптомно. Тем не менее, все граждане, у которых лабораторно подтверждён коронавирус, госпитализированы и получают соответствующий курс лечения. Даже если болезнь проходит бессимптомно и пациенты чувствуют себя хорошо, они продолжают быть заразными для окружающих. Это очень опасно. Можно сказать, что среди населения есть потенциально зараженные COVID-19, у которых не брали анализ на подтверждение, - сообщил руководитель Центра по контролю за вирусными инфекциями Зуридин Нурматов.

Отметим, сегодня 3 мая выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом, с начала вспышки COVID-9, заболевание подтвердилось у 795 пациентов.