Погибших и пострадавших от селя в Лейлекском районе нет

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов провел экстренное совещание по ликвидации последствий селя в Лейлекском районе Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.

Глава области дал поручение службам гражданской защиты в кратчайшие сроки приступить к восстановлению дорог, инфраструктуры, оказать помощь пострадавшим от стихии, уточнить сумму ущерба. В настоящее время уже ведутся работы по очистке дорог и подсчету ущерба.

Напомним, вчера 2 мая в результате ливневого дождя вперемешку с градом в городе Исфана, сельских аймаках Тогуз-Булак, Сумбула прошел сильный сель.

По предварительным данным, затопило 10 домов и 16 дворов. Погибших или пострадавших в результате стихии среди населения нет.

В связи со сложившейся ситуацией в Лейлекском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.