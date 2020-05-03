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В правительстве отреагировали на жалобы о выдаче пропусков

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- Екатерина Улитина
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Процесс поэтапного возобновления экономической деятельности под особым вниманием правительства Кыргызстана. Об этом на заседании Республиканского оперативного штаба заявил первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов.

Он отметил, что полномочным представителям правительства в областях, мэрам городов, акимам районов, комендантам необходимо оказывать полное содействие в решении соответствующих задач.

- Как вам известно, правительством определён порядок поэтапного ввода сфер экономической деятельности. Органам местного самоуправления необходимо всячески содействовать в разрешении имеющихся вопросов. Со стороны отдельных лиц поступают жалобы и недовольства относительно получения пропусков. В этой части необходимо оказывать им максимальную поддержку в получении документов, проведите хорошую разъяснительную работу по оформлению документов. Создайте все возможности для полноценной работы сфер экономической деятельности, - сказал Кубатбек Боронов.

Он также обратил внимание на необходимость усиления контроля за соблюдением санитарных правил со стороны автозаправочных станций и служб такси.

Профильным службам поручено усилить все соответствующие меры контроля по эпидемиологической ситуации в Чаткальском и Тогуз-Тороуском районах Джалал-Абадской области. Кроме того, необходимо усилить санитарные и другие меры проверок на контрольно-пропускных пунктах, в особенности уделить внимание пунктам в Баткенской области.

В ходе заседания штаба была также отмечена важность четкой реализация алгоритма действий по прибывающим в республику гражданам из зарубежных стран наземным или воздушным транспортом.


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URL: https://www.vb.kg/387777
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, Кыргызстан, экономика, карантин
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