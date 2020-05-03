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МИД помог вернуться домой кыргызстанцам из Таиланда и Камбоджи

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанцы, застрявшие в Таиланде и Камбодже из-за карантина по коронавирусу, доставлены в Бишкек. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба МИД.

"2 мая 2020 года Министерством иностранных дел Кыргызской Республики во взаимодействии с Министерством иностранных дел Республики Казахстан проработано возвращение 24 граждан Кыргызской Республики из Таиланда и Камбоджи. Указанные граждане на коммерческом чартерном авиарейсе казахстанской авиакомпании прибыли в международный аэропорт города Шымкент, из которого были вывезены на специальном транспорте в сопровождении сотрудника здравоохранения Кыргызской Республики в Бишкек", - говорится в сообщении МИД.

В настоящее время все прибывшие помещены в обсервацию в одно из медицинских учреждений Кыргызстана.

В МИД отмечают, что на постоянной основе ведется работа со странами-партнерами по поиску возможных маршрутов возвращения домой граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах.


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URL: https://www.vb.kg/387779
Теги:
Казахстан, Таиланд, Бишкек, Кыргызстан, карантин, МИД
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