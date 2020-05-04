Ветеранов из Кыргызстана поздравили жители Урала

Экспертный клуб "Урал-Евразия" из города Екатеринбурга совместно со своим партнером - Организацией объединенной молодежи Кыргызской Республики оказал поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Бишкеке и Оше. Как сообщили в клубе, в дома 18 фронтовиков, которые сейчас вместе с другими гражданами находятся в режиме самоизоляции, были доставлены продовольственные наборы.

Среди ветеранов, которых поздравили молодые активисты, - писатель Асек Урманбетов и бывшая санитарка Анна Тягунова.

Асек Урманбетов родился в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Мобилизован был в марте 1942-го. Проучившись год в военном училище в городе Улан-Удэ, получил звание младшего лейтенанта и в мае 1943 года был направлен в 735-й стрелковый полк, где возглавил стрелковый взвод. За выполнение боевых заданий, освобождение сел и городов от фашистских захватчиков награждался орденами Отечественной войны и Красной Звезды. Когда Асеку Урманбетову исполнилось 75 лет, он занялся творчеством.

2 января 2020 года аксакалу исполнилось 97 лет. Но, по его словам, несмотря на свой почтенный возраст, он и сегодня остается в строю: пишет книги, романы и поэмы, возглавляет общественный фонд "Ак Жол", который помогает пожилым людям, инвалидам, труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной войны.

А в Оше проживает его ровесник Анна Куприяновна Тягунова. Она родилась в Краснодаре и в 1942 году, когда фашисты штурмовали этот город, была эвакуирована с госпиталем на Украину. Там до конца войны работала санитаркой, потом еще восемь лет – в больнице, где заботилась об инвалидах, получивших на войне тяжелые ранения.

На войне потеряла первого мужа. А уже в 1977 году в Оше, на встрече ветеранов войны, познакомилась с супругом - кыргызом. "Вместе мы прожили 37 счастливых лет. К своим детям, живущим в России, я раньше ездила, но сейчас по состоянию здоровья не могу этого делать – уже плохо вижу и слышу", - рассказала ветеран.

Некоммерческое партнерство "Экспертный клуб "Урал-Евразия" было создано в сентябре 2014 года на базе Уральского федерального университета. И ставит своей целью развитие гуманитарных связей Уральского региона со странами Центральной Азии, в первую очередь в образовательной, научной и культурной сферах.

"Миссия нашего центра – вернуть интерес к Центральной Азии в российском информационном пространстве, пробудить интерес жителей Уральского федерального округа к тем процессам, которые происходят сегодня у наших союзников по Евразийскому экономическому союзу и Организации Договора о коллективной безопасности", - заявляют в клубе "Урал-Евразия". Он имеет широкие партнерские связи с рядом государственных, научных, образовательных и некоммерческих организаций в России и странах ЦА, среди которых – их ведущие вузы, в том числе Кыргызско-Российский Славянский университет.