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В Кыргызстане ущерб от схода селя составил почти 70 млн сомов

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- Екатерина Улитина
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Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров осмотрел пострадавшие от селевых потоков объекты в Лейлекском районе. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ.

В ходе рабочей поездки в Баткенскую область он посетил ряд объектов, подвергшихся подтоплению в результате схода селевых потоков, в городе Исфане, сельских округах Тогуз-Булак, Сумбула.

По предварительным расчетам ущерб от селевых потоков составил более 69 млн сомов.

Вице-премьер-министр дал ряд поручений по оказанию надлежащей помощи гражданам, дальнейшей ликвидации последствий происшествия и проведения комплекса превентивных мер в рамках борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Местным органам власти поручено усилить разъяснительную работу среди населения по страхованию жилья.


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URL: https://www.vb.kg/387790
Теги:
правительство, сель, Кыргызстан, ущерб, Акрамжан Мадумаров
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