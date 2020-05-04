В Кыргызстане ущерб от схода селя составил почти 70 млн сомов

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров осмотрел пострадавшие от селевых потоков объекты в Лейлекском районе. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ.

В ходе рабочей поездки в Баткенскую область он посетил ряд объектов, подвергшихся подтоплению в результате схода селевых потоков, в городе Исфане, сельских округах Тогуз-Булак, Сумбула.

По предварительным расчетам ущерб от селевых потоков составил более 69 млн сомов.

Вице-премьер-министр дал ряд поручений по оказанию надлежащей помощи гражданам, дальнейшей ликвидации последствий происшествия и проведения комплекса превентивных мер в рамках борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Местным органам власти поручено усилить разъяснительную работу среди населения по страхованию жилья.