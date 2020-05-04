Угрожал застрелить из дробовика. В Нарынской области мужчина избил жену

В Нарынской области мужчина избил жену, которая решила подать на развод. С травмами она была доставлена в больницу. Об этом VB.KG рассказали в УВД Нарынской области.

Выяснилось, что женщина А.к.А 1980 года рождения ушла от своего супруга еще в январе 2020 года и с тех пор проживала с семьей своей сестры. Несколько месяцев назад она подала на развод. 8 апреля около 11.00 в дом сестры пришел муж, вооруженный дробовиком. Он угрожал своей жене оружием, требуя, чтобы она вернулась. Мужчина несколько раз ударил ее ружьем по голове, после чего ушел. Женщину госпитализировали в травматологию.

Дело было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков, назначены экспертизы.