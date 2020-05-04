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Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования в связи со смертью врача ЦСМ №3

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования ее близким в связи со смертью руководителя группы семейных врачей Центра семейной медицины № 3 города Бишкек Жузум Кокумбаевой.

"С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о смерти руководителя группы семейных врачей Центра семейной медицины № 3 города Бишкек Жузум Кокумбаевой от коронавирусной инфекции. Наши врачи находятся на передовой в борьбе с этим заболеванием. Несмотря на риски заражения инфекцией и ущерб здоровью, они с высоким героизмом и мужеством оберегают наших граждан от смерти и болезней. К сожалению, в этой борьбе мы потеряли нашего медика", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Жузум Кокумбаева полностью исполнила свой медицинский долг, своим многолетним трудом, находясь на страже здоровья граждан, она стала наставником для многих молодых специалистов.

"С проникновением мировой пандемии в нашу страну, она стояла в первых рядах в борьбе с ее распространением. Светлый образ Жузум Кокумбаевой навсегда останется в нашей памяти, ее пациентов, коллег и близких. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и детям самоотверженного врача, разделяю горечь невосполнимой утраты", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/387794
Теги:
здравоохранение, президент, соболезнование, врачи, коронавирус, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Карантин
04.05.2020, 11:29

Им наверное честь слышать это от Президента

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Гена
04.05.2020, 11:39

Соболезнуем, держитесь

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