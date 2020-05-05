Кто всех беднее? Сравнение цен в Бишкеке, Нур-Султане, Москве и Минске

В Бишкеке многие цены на продукты питания первой необходимости ниже, чем в столицах других стран ЕАЭС – Москве, Нур-Султане и в Минске. Об этом сообщается в анализе цен за март, который подготовил Национальный статистический комитет Кыргызстана.

Например, мясо баранины и сливочное масло стоят ощутимо дешевле по сравнению с ценами в Москве, Минске или в Нур-Султане.

Однако, покупательская способность бишкекчан в 3-4 раза меньше, чем у жителей других мегаполисов.

Так, средняя зарплата жителя Бишкека составляет $310,8, Нур-Султана – $726,9, Минска – $726,2, Москвы – $1409,3.

На свою зарплату бишкекчанин может купить 60 килограммов говядины, 563 килограммов муки или 896 килограммов картофеля. Москвич на свою зарплату приобретет 209 килограммов говядины, 2 тонны муки или 3,5 тонны картофеля.