Кыргызстанцы прошли в финал военно-научного конкурса СНГ

В секретариате Совета министров обороны (СМО) государств СНГ рассмотрели работы финального этапа V Международного конкурса военно-научных работ слушателей и курсантов высших военных учебных заведений этих стран. Конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в Министерстве обороны РФ, в работе конкурсной комиссии под председательством секретаря СМО генерал-майора Юрия Дашкина приняли участие представители вооруженных сил государств СНГ, секретариата СМО, а также эксперты Военного университета МО РФ - базовой для Содружества организации по подготовке специалистов военно-гуманитарного профиля.

Отмечено, что по итогам первого (национального) этапа конкурса, прошедшего в период с сентября 2019 по март 2020 годов, оборонными ведомствами государств-партнеров было отобрано более 100 лучших работ. В начале апреля их направили в секретариат СМО для участия в международном финале конкурса.

Как заявили в комиссии, наибольший интерес участники проявили к исследованию основных событий Великой Отечественной войны и противодействия ее фальсификации. Речь идет, в том числе, о вкладе братских республик Советского Союза в достижение общей Победы над фашизмом, о подвиге представителей различных народов СССР на фронте и в тылу, о значении фактора Великой Победы в развитии современных вооруженных сил стран СНГ и сохранении духовных связей между воинами дружественных армий.

В ряде работ получила развитие тема интернационального характера Великой Победы, среди отмеченных в данном ряду авторов – рядовой А. Бактыбеков (Военный институт Вооруженных Сил Кыргызской Республики). Представители КР упомянуты и при освещении других тем, посвященных исследованию роли Великой Отечественной войны и военной интеграции государств СНГ.

Наибольшее количество работ было подготовлено слушателями и курсантами, обучающимися в вузах Министерства обороны Российской Федерации, где также занимаются и уроженцы Кыргызстанаю

По результатам обсуждения конкурсная комиссия предложила наградить победителей конкурса грамотами СМО. А остальным участникам финального этапа и научных руководителей конкурсантов - объявить благодарность этого Совета. Окончательные итоги будут подведены на его заседании, которое состоится в ближайшем будущем.