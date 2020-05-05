В соцсетях сообщают о появлении в Бишкеке блокпостов. Что происходит?

Пользователи социальных сетей сообщают, что на улицах Бишкека вновь появились блокпосты, из-за которых возникают транспортные заторы.

В комендатуре Бишкека VB.KG сообщили, что блокпосты стоят только по периметру столицы, внутри города постов нет, все дороги открыты.

- В Бишкеке сохраняется режим чрезвычайного положения, поэтому на улицах работают много сотрудников правопорядка. Они проверяют документы у водителей автомобилей и пешеходов. Проверки могут занимать время, что иногда приводит к скоплению автотранспорта, - рассказали в комендатуре.

Кроме того, пробки сохраняются на въездах в город. Это связано с тем, что медицинские работники проверяют температуру у каждого человека, въезжающего в Бишкек.

Комендатура просит горожан с пониманием отнестись к данным мерам.

Напомним, в Бишкеке с 25 марта введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 1 мая в режим карантина внесены послабления, в том числе с дорог убрали все блокпосты. Однако, в настоящее время мэрия обсуждает возможность вернуть посты для ограничения движения в районах, где наблюдается вспышка заболевания.