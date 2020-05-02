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Послабления чрезвычайного положения. На въезде в Бишкек пробки (фото)

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- Екатерина Улитина
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На въездах и выездах в Бишкек образовываются транспортные заторы. Об этом сообщают очевидцы.

Большое количество автомобилей въезжают в столицу. На въезде сотрудники милиции проверяют у водителей и пассажиров документы, измеряют температуру.

Отметим, с 1 мая правительство приняло решение постепенно позволить предприятиям вернуться к работе. Из столицы убрали все блокпосты, кроме тех, которые установлены на границе города.

В связи с этим увеличился поток автомобилей и число пешеходов на улице. В случае, если эпидемиологическая ситуация в стране и в городе останется стабильной, то правительство предпримет следующие шаги для ослабления карантина.

Напомним, в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде с 25 марта действует режим ЧП в связи с распространением коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/387760
Теги:
чрезвычайные ситуации, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин
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Сюжет: Коронавирус (124 материалов)
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