Послабления чрезвычайного положения. На въезде в Бишкек пробки (фото)

На въездах и выездах в Бишкек образовываются транспортные заторы. Об этом сообщают очевидцы.

Большое количество автомобилей въезжают в столицу. На въезде сотрудники милиции проверяют у водителей и пассажиров документы, измеряют температуру.

Отметим, с 1 мая правительство приняло решение постепенно позволить предприятиям вернуться к работе. Из столицы убрали все блокпосты, кроме тех, которые установлены на границе города.

В связи с этим увеличился поток автомобилей и число пешеходов на улице. В случае, если эпидемиологическая ситуация в стране и в городе останется стабильной, то правительство предпримет следующие шаги для ослабления карантина.

Напомним, в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде с 25 марта действует режим ЧП в связи с распространением коронавируса.