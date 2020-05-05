Жительнице Бишкека, имеющей сына-инвалида, отказали в гумпомощи

Большая часть малоимущих жителей дома № 145 по улице Исанова в Бишкеке не получили гумпомощь, которая им полагается по праву. Об этом редакции VB.KG рассказала домком этого дома Бурулсун Казыбаева.

По ее словам, гумпомощь дали только 13 квартирам, в которых живут пенсионеры.

- В нашем доме в основном живут квартиранты: таксисты, швеи, разнорабочие, которые лишились своего ежедневного заработка. Им все нужна помощь. Также в нашем доме живут кормящие мамы, у которых нет денег на еду. Так как их мужья в России лишились работы. Я звонила в мэрию до Балбака Тулебаева, звонила в акимиат, и везде получила отказ, - сказала она.

Также Казыбаева рассказала, что до сих пор не может получить пособия по инвалидности на ее сына.

- 24 марта мы зарегистрировали инвалидность и нам, тем не менее, не дали гумпомощь. Мне в Соцзащите Певомайского района говорят, что нам не положено, так как мы, по их словам, поздно оформили инвалидность. До этого периода мы жили исключительно заработком сына, который таксовал. Я 2-3 раза звонила в управление соцзащиты, где меня направили с республиканское. В итоге пообещали, что только 20 мая сможем получить пособие. У меня сейчас дохода нет, но моему ребенку нужно ежемесячно покупать лекарства, - отметила она.

Отчаявшись искать защиты в районных госорганах домком попала на прием к главе Минсоцтруда Улукбеку Кочкорову

- Он мне тоже самое сказал, что через какое-то время мне перечислят пособия, но так как моему сыну требуются лекарства, то я попросила его пойти мне навстречу и в качестве исключения дать мне эти деньги за апрель наличкой. На это мне было отказано и это несмотря на то, что я объяснила, что деньги нам на лекарства нужны сейчас. И на счет муки он тоже отказал, сказав, что таких как я более 500 тысяч человек. Но он ведь сам по телевидению говорил, что гумпомощь будет даваться малоимущим и инвалидам, - сказала она с недоумением.