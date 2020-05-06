В Беларуси отдали дань памяти воину-кыргызстанцу

В Минске состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. Уроженец Кыргызстана, он совершил подвиг в бою при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Джумаш Асаналиев родился 10 мая 1923 года в Ат-Башинском районе Нарынской области. В Красную Армию был призван в 1942 году, в действующей армии с - марта 1943 года. Участвовал в битве под Курском. Пулеметчик 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта гвардии ефрейтор Асаналиев одним из первых 24 июня 1944 года переправился с пулеметом через реку Западная Двина у деревни Лабейки (Бешенковичский район Витебской области Беларуси). И ходе боя заменил выбывшего из строя тяжело раненного командира пулеметного расчета.

Заняв огневую позицию, этот расчет отражал непрерывные атаки противника. Но 25 июня разрывом вражеской мины бойцы расчета были выведены из строя. Оставшись один, Асаналиев продолжал вести бой. Подпустив на близкое расстояние контратакующих гитлеровцев, он в упор застрелил более 20 фашистов. Когда кончились боеприпасы, в ход пошли гранаты. Последней гранатой Джумаш Асаналиев, не желая сдаваться в плен, взорвал себя и окруживших его врагов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии ефрейтору Джумашу Асаналиеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен кыргызстанец в деревне Узречье Витебской области. Там же ему установлен обелиск. Именем Героя названа улица в Минске, здесь установлен памятник Герою.

Как рассказали в Министерстве информации Республики Беларусь, участие в церемонии возложения цветов приняли глава этого ведомства Александр Карлюкевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РБ Эрмек Ибраимов, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска Александр Мацевич, представители общественности.

Эрмек Ибраимов высказал глубокую признательность Беларуси за сохраняемую память о воине-кыргызстанце, благодарность местным коммунальным службам и жителям ближайших домов за заботу о памятнике Джумашу Асаналиеву.

"Кыргызстан также хранит память о Великой Отечественной войне, мы чтим наших ветеранов и 9 Мая для нас - священный праздник", - сказал посол.