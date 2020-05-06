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Полпреду Иссык-Кульской области объявили замечание за справки о COVID-19

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- Александра Василькова
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Полномочному представителю правительства в Иссык-Кульской области Акылбеку Осмоналиеву объявлено замечание за решение требовать у приезжающих в регион справку об отсутствии COVID-19 . Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев .на основании предложения Республиканского оперативного штаба объявил замечание полпреду правительства в Иссык-Кульской области Акылбеку Осмоналиеву за несогласованно принятые решения.

Отметим, ранее решением оперативного штаба Иссык-Кульской области был введен запрет на въезд в область, а с граждан при въезде требовали справку о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции.

"Данные решения не соответствуют рекомендациям Республиканского оперативного штаба и утвержденному Министерством здравоохранения алгоритму действий.Требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан при въезде в области, города, районы и другие населенные пункты неприемлемо, за исключением случаев, предусмотренных в соответствующих алгоритмах действий", - говорится в сообщении правительственной пресс-службы.


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URL: https://www.vb.kg/387846
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