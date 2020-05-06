Наводнение в Исфане. Дамба обрушилась, не простояв и часа

Дамба, защищающая город от селевых потоков, продержалась против стихии 40 минут и обрушилась. Об этом сегодня, 6 мая, во время заседания Жогорку Кенеша заявил вице-спикер Мирлан Бакиров.

- Даже не знаю как это рассматривать. Потратить столько денег, чтобы дамба простояла меньше часа, - сказал Бакиров.

Министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров отметил, что хотя половину дамбы размыло, она выполнила свою защитную функцию. Он также отметил, что на мероприятия по предупреждению стихийных бедствий в южных регионах было выделено 400 млн сомов.

Напомним, вечером 2 мая Исфану и несколько поселков в Баткенской области затопили селевые потоки. От воды пострадали жилые дома, дороги, линии электропередач и детский сад.