Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Наводнение в Исфане. Дамба обрушилась, не простояв и часа

481  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дамба, защищающая город от селевых потоков, продержалась против стихии 40 минут и обрушилась. Об этом сегодня, 6 мая, во время заседания Жогорку Кенеша заявил вице-спикер Мирлан Бакиров.

- Даже не знаю как это рассматривать. Потратить столько денег, чтобы дамба простояла меньше часа, - сказал Бакиров.

Министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров отметил, что хотя половину дамбы размыло, она выполнила свою защитную функцию. Он также отметил, что на мероприятия по предупреждению стихийных бедствий в южных регионах было выделено 400 млн сомов.

Напомним, вечером 2 мая Исфану и несколько поселков в Баткенской области затопили селевые потоки. От воды пострадали жилые дома, дороги, линии электропередач и детский сад.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387847
Теги:
Баткенская область, Мирлан Бакиров, МЧС, сель, Кыргызстан, Наводнение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  