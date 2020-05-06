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Мэрия обещает включить фонтаны в первый же жаркий день

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- Александр Тузов
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Эксклюзивно для VB.KG cоветник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова сообщила, что летний сезон работы фонтанов столицы "может быть открыт хоть завтра, хоть через несколько дней – сразу после наступления жаркой погоды"

Понятно, что технология принятия решения в принципе такова. Мэр приходит утром на работу и говорит: "Похоже, жаркий день будет. Давайте, подключаем фонтаны!"

По сведениям мэрии, уже сегодня столичные фонтаны полностью готовы к открытию летнего сезона. Еще с осени сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" проводили плановые ремонтные и профилактические работы: приведены в порядок все задвижки, укреплены станины электродвигателя, заменены прокладки, болты между задвижками и насосами, подшипники электродвигателей и насосы.

- Также мы очистили от грязи, песка и мусора все чаши, покрасили все стояки, насадки и трубы. Осталось только наполнить водой фонтанные чаши водой, и столичные фонтаны начнут бесперебойно дарить свою прохладу. Дорогие горожане! О дате запуска фонтанов мы сообщим дополнительно, будем держать вас в курсе, - обещает Гуля Алмамбетова.

Джуль-Фрунзе-Бишкек – мегаполис фонтанов

Интересно, солидная энциклопедия "Фрунзе" 1984 года сообщала: по тогдашнему проекту детальной планировки центра города намечалось "осуществить строительство и реконструкцию более 38 фонтанов".

И где эти 38 фонтанов? Вопрос, конечно, интересный. В городе сейчас от силы три десятка муниципальных фонтанов наберется.

А вообще энциклопедии, бывает, ошибаются не только в прогнозах. Тот же справочник "Фрунзе" датирует первый фонтан нашего города 1956 годом. А вот сотрудники "Вечерки" Людмила и Анастасия Карелины нашли в семейном архиве документы: бишкекский скульптор и художник Сергей Иванович Карелин (1920–1987) еще в 1949–м стал автором фонтана в геометрическом центре образующих пятиконечную звезду аллей парка имени Панфилова!

Карелинский фонтан начал действовать в дни майских праздников. Так что cейчас - фрунзенско–бишкекская фонтанная годовщина.

Эта годовщина вполне себе условная, как и все юбилеи на свете, и особенно как отмеченное на днях так называемое "142–летие Бишкека". Ведь археологом, профессором КРСУ, доктором исторических наук Валентиной Горячевой давно доказано, что нашему мегаполису 1500 лет.

Не удивляйтесь, но и фонтанам Бишкека ровно столько же, полтора десятка веков. Потому что фонтаны бывают не только искусственные, но и естественные. А городская жизнь на месте нынешнего Бишкека в VI веке нашей эры возникла именно благодаря естественным, природным фонтанам - мощно бившим из–под земли ключам!

Еще в середине XIX века эти ключи были такой важной достопримечательностью, что одну из центральных улиц старинного Пишпека так и назвали - Ключевая. Это нынешняя магистраль имени Манаса, нижняя ее часть еще долго называлась Ключевой, пока в 1970–х не переименовали в честь историка Бориса Зимы.

В честь естественных фонтанов, "кара–суу" по–кыргызски, называлась и параллельная Ключевой улица Карасуйская, сравнительно недавно переименованная в честь художника–фронтовика Кульчоро Керимбекова.

Увы, уровень подземных вод за последнее столетие резко упал, естественных фонтанов давно у нас в мегаполисе нет.

С середины прошлого столетия и начали сооружать фонтаны естественные.

Вслед за парком Панфилова они в 1950–е появились в Центральном сквере и на Университетской площади.

К мощной главной струе в Центральном сквере было не подступиться. "Подойдешь - струя голову пробьет", - стращали бабушки внуков. А вот на Университетской площади мальчишки купались вовсю.

Самый оригинальный фонтан в те годы соорудил тот же Сергей Карелин - со знаменитой гигантской лягушкой у "Ротонды" - павильона газированных вод рядом с кинотеатром "Ала–Тоо".

Затем фонтаны появились у Мемориального дома–музея Михаила Фрунзе и у Кыргызского драмтеатра, у гостиницы "Кыргызстан" и в Дубовом парке, многоплановый декоративно–мозаичный фонтан "Рыбки" у магазина "Иссык–Куль" и целая симфония фонтанов на площади "Ала–Тоо".


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URL: https://www.vb.kg/387850
Теги:
книги, музей, мэр, фонтаны, мэрия, Тазалык
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