Сломали шею, грозились убить. Соседи избили женщину и ее дочь из-за пакета

Жительница Бишкека Светлана Крек сейчас находится в одной из больниц Бишкека (в какой именно больнице родственники попросили не публиковать, чтобы женщину не беспокоили другие участники этого конфликта). У нее перелом третьего шейного позвонка, она плохо слышит на одно ухо, с трудом может поднять руки, постоянные головные боли, тошнота, повышенное давление и синяки по всему телу. В таком состоянии 55-летнюю женщину привезли в больницу на "скорой" вечером 2 мая.

Дочь потерпевшей Татьяна Крек рассказала, какие события привели здоровую женщину на больничную койку.

- Вечером 2 мая моя мама, сестренка и мой двухлетний сын ужинали у себя дома. Около 19.30 мама услышала, что ее зовет сосед и вышла, чтобы поговорить с ним. Он просил убрать с забора полиэтиленовый пакет, которым накрывают грядки. Мама повесила его на забор просушить, потом пошел дождь, и этот пакет чем-то помешал соседу. Моя мама отказалась снимать мокрый пакет и это стало причиной ссоры. Разговаривали они через забор. Через некоторое время вышла жена соседа и его сын – мальчик лет двенадцати. Я не знаю, как проходила ссора, но то, что случилось, потом вряд ли можно оправдать какими-то обидными словами. Супруга соседа просто стала выламывать забор. Это легкая шиферная конструкция, которая не выдержала удары ногами. Забор упал, соседи всей семьей прошли на нашу территорию, и женщина стала таскать мою маму за волосы, - рассказала дочь пострадавшей.

Результаты медицинского исследования

Надо уточнить, что соседи делят один дом на две семьи. Каждый является собственником своей части дома и имущественных споров между ними нет. Забор, из-за которого все началось, стоит немного поодаль от основной постройки, его устанавливал муж Светланы, когда еще был жив. Соседи со своей стороны забор не строили. Но, в метре от него возвели хозпостройку, которая используется как жилое помещение для квартирантов.

- Побои наносила жена соседа. Мужчина тоже помогал ей и кричал "Убивай ее". Он бил мою маму шлангом и укусил за руку. Соседка таскала ее за волосы, повалила на землю, нанесла еще несколько ударов, а потом начала ее душить. Пострадала и 19-летняя сестренка, ее повалили на землю, били головой об асфальт. Их обеих били палкой и шлангом. Моя сестренка позвонила мне, но сказать ничего не успела, я лишь услышала крики и немедленно выехала к ним. Когда мы с мужем приехали в дом, все уже закончилось. Мы вызвали милицию и "скорую" помощь. Маму увезли в больницу, - продолжила она.

Уже в больнице пострадавшие написали заявление в милицию на соседей. Досудебное производство начато по статье Кодекса о проступках за мелкое хулиганство. Но можно ли считать мелким хулиганством, проникновение на частную собственность и нанесение побоев?

Медики уже установили, что после такого "мелкого хулиганство" у Светланы перелом третьего шейного позвонка. Кроме того, она теперь не слышит на одно ухо. Насколько серьезны эти повреждения, выясняют медики.

По словам Татьяны это не первая серьезная ссора с соседями. Прошлым летом мужчина разозлился на замечание соседки и бросил в нее кирпич. Она обратилась с заявлением в милицию, дело зарегистрировали в ЕРПП, но дальше оно не двигалось. Следователь ни разу не звонил и не приходил, а через некоторое время дело просто закрыли.

В 2019 году на соседа уже поступала жалоба

- Да, отношения между соседями могут быть сложными, но пугает безнаказанность, когда ссоры перерастают в драки. Этот мужчина, видимо, уверен, что может творить все что угодно и ему за это ничего не будет. Неужели меры будут приняты, только если кого-то убьют? – говорит Татьяна.

Редакция VB.KG обратилась в комендатуру Бишкека с запросом по этому делу. Пока ответ на него не получен. Известно лишь то, что соседи после инцидента тоже вызвали милицию и написали заявление о побоях со стороны Светланы и ее дочери.