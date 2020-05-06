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Бригада Руслана Жаныгулова работает в центре Бишкека

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- Александр Тузов
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Как эксклюзивно для VB.KG рассказала советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова, среди цветоводов "Тазалыка" уверенно лидирует бригада настоящего энтузиаста своего дела Руслана Жаныгулова.

Эта бригада занимается высадкой цветов на площади "Ала-Тоо" и у пересечения Чуйского проспекта и проспекта Эркиндик.

Работу жаныгуловсой бригады запечателел на своих снимках бишкекчанин Ашыркул Оморов. (За эти фотоработы мэрия просит VB.KG передать фотохудожнику особую благодарность!)

- Столица продолжает работу. Муниципальные службы продолжают строительство и благоустройство столицы. Пандемия коронавируса пойдет на спад, а горожанам нужен красивый Бишкек. Пока мы просим бишкекчан по возможности оставаться дома и беречь свое здоровье, - подчеркивает Гуля Алмамбетова.

По ее сведениям, в нынешнем году украшать город будут более миллиона однолетних цветов 18 видов и сортов.


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URL: https://www.vb.kg/387856
Теги:
мэрия, озеленение, Бишкек, коронавирус
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