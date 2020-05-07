Представлен второй пакет мер по поддержке экономики и бизнеса Кыргызстана

В целях дополнительной поддержки бизнеса и постепенного восстановления экономики правительством разработан второй пакет мер по поддержке секторов экономики и субъектов предпринимательства. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В рамках второго пакета мер предусмотрено поэтапное возобновление экономической деятельности и предлагаются финансовые меры поддержки.

В частности, он содержит 19 мероприятий, в которых предусмотрена реализация программы льготного кредитования субъектов предпринимательства и ряд фискальных мер, направленных на пересмотр обязательств налоговых контрактов и проведение реструктуризации задолженности по налогам и социальным отчислениям. Также ожидается поддержка предпринимательской деятельности, направленной на экспорт и обеспечение продовольственной безопасности.

- Мы нашли источники финансирования. Предварительно, речь идет о 40 млрд сомов. Среди них 4,2 млрд со счета Кумтор, со счетов доноров 14 млрд сомов, 4,3 млрд сомов - по итогам реструктуризации внешнего долга. Также около 17,5 млрд сомов с других источников, таких как Российско-Кыргызский фонд развития, Евразийский фонд стабилизации и развития, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

При этом необходимо отметить, что в настоящее время правительством ведется работа по подготовке среднесрочной комплексной программы посткризисного восстановления и развития экономики.

Напомним, экономика Кыргызстана сильно пострадала в результате мер, предпринимаемых для недопущения распространения коронавируса в республике.