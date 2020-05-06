Последствия COVID-19. В Кыргызстане дефицит бюджета вырос в 4,6 раза

В Кыргызстане одобрен проект о внесении изменений в республиканский бюджет. Согласно новому документу дефицит бюджета вырастит в 4,6 раза с 10 до 37,7 млрд сомов. Об стало известно в ходе очередного заседания правительства, которое прошло в режиме онлайн-конференции.

-Последствия пандемии коронавирусной инфекции на экономику страны потребовали внесения соответствующих корректировок в доходную и расходную части бюджета. Он сформирован с учетом жесткой экономии расходования бюджетных средств и оптимизации неприоритетных статей расходов. В итоге принято решение оптимизировать расходы министерств и ведомств, в том числе Аппаратов президента и правительства, на общую сумму 10,6 млрд сомов. Это позволит рационально использовать имеющиеся средства республиканского бюджета", - сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, добавив, что средства будут направлены на приоритетные направления.

Так, из выделенных 3,5 млрд сомов на дополнительное финансирование сотрудников правоохранительных органов направлено 640 млн сомов, на продовольственную безопасность 411 млн сомов и на борьбу против коронавирусной инфекции 868 млн сомов.

Кроме того, увеличено финансирование сектора здравоохранения, с учетом ПГИ, на 4,3 млрд сомов.

- Сокращение расходов не повлияет на выплату защищённых статей бюджета в размере 110 млрд сомов. Хочу особо подчеркнуть, что все государственные социальные обязательства: заработная плата, пенсии, пособия будут профинансированы своевременно и в полном объёме, - сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Министр финансов Кыргызской Республики Бактыгуль Жеенбаева сообщила, что предлагается утвердить республиканский бюджет на 2020 год по доходам в сумме 132 883,3 млн сомов с учетом грантов государственных инвестиций и расходам в сумме 170 607,6 млн сомов без учета финансовых активов. Дефицит республиканского бюджета на 2020 год составит 37 724,3 млн сомов.