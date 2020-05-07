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Посольство Германии: Помощь ФРГ Кыргызстану по линии BMZ прекращается, но…

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- Александр Тузов
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Как официально сообщило Посольство Германии, решение о прекращении сотрудничества в целях развития по линии BMZ с Кыргызстаном основано, в частности, на оценке того, что Кыргызская Республика больше не относится к самым нуждающимся странам мира.

Заявлено, что "в результате долгосрочного, глобального процесса реформ Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) работа Германии в области сотрудничества в целях развития в мире в будущем станет более сфокусированной, чтобы еще лучше противостоять растущим глобальным вызовам".

Эта реформа "BMZ 2030" была объявлена в Берлине федеральным министром по экономическому сотрудничеству и развитию Германии Гердом Мюллером и относится к отношениям ФРГ с десятками стран мира.

Содержание, процессы и структуры германского сотрудничества в целях развития теперь будут обновлены, а количество стран-партнеров сократится. Для Кыргызской Республики, как и для ряда других стран, это означает, что двусторонние программы технического и финансового сотрудничества будут последовательно завершаться в течение следующих нескольких лет. Главным образом этот процесс коснется постепенного завершения программ, реализуемых GIZ и KfW, в рамках "стратегии выхода".

- По данному процессу в течение 2020 года будут проведены дальнейшие консультации с правительством Кыргызстана в духе доверительного и партнерского сотрудничества, которое характеризует наши отношения. Несомненно, ранее согласованные или текущие проекты будут завершены. При планировании будут учтены текущая пандемия коронавируса и ее последствия, - говорится в сообщении Посольства ФРГ.

Немецкие дипломаты подчеркивают, что именно многолетний вклад Германии в области экономического развития и укрепления здравоохранения играет важную роль в борьбе с коронавирусом и его последствиями в настоящее время.

Для этих целей Германия недавно предоставила дополнительные средства. Возможность дальнейшей, связанной с кризисом поддержки в настоящее время рассматривается.

Посольство ФРГ напоминает, что успешная работа Германии по сотрудничеству в целях развития началась в Кыргызской Республике в 1993 году. Достижения Кыргызской Республики за этот период значительны. Демократия и свобода слова являются важными элементами политической системы. В то же время удалось повысить уровень жизни и сократить уровень бедности.

Важно: программы многих других федеральных министерств Германии по сотрудничеству с Кыргызстаном не будут затронуты реформой BMZ.

Отношения в области экономики, образования, охраны окружающей среды и культуры приобретают все большее значение. Например, Федеральное министерство иностранных дел Германии продолжает свою инициативу "Зеленая Центральная Азия".

Также федеральные министерства по вопросам охраны окружающей среды, экономики, образования и внутренних дел продолжат совместную работу с Кыргызской Республикой по многочисленным важным темам, касающимся обустройства будущего и общества.

Очень важно и то, что после окончания текущих двусторонних программ Германия продолжит вносить вклад в устойчивое развитие Кыргызской Республики посредством своего участия в многостороннем формате (ЕС, ООН, банки развития).

И еще одно важное обещание германской стороны. Деятельность многочисленных неправительственных организаций, работающих в области сотрудничества в целях развития, включая политические фонды, в дальнейшем будет поддержана финансированием со стороны BMZ.

...Как подчеркивает посол ФРГ в КР Моника Иверсен, "Германию и Кыргызстан связывает так много, и наше партнерство с каждым годом становится более многогранным и крепким!"


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URL: https://www.vb.kg/387868
Теги:
Германия, гуманитарная помощь, посольство, сотрудничество, посол
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