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Президента Кыргызстана пригласили на парад Победы в Минск

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- Евгений Денисенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президентов других стран приехать в Минск на парад Победы. "Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Будем надеяться, что кто-то приедет", - заявил журналистам президент Беларуси.

При этом он не исключил, что некоторые могут не прибыть в связи с пандемией и ограничительными мерами. "Не приедут - мы сами проведем парад, как обычно", - сказал Лукашенко. В любом случае, по его мнению, на параде будет "достаточно обычных людей со всех республик".

Александр Лукашенко считает, что собраться было бы правильно именно в Минске: "Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар, и где оставшиеся старики и дети почти четыре года жили в болотах, лесах, землянках. Это самая пострадавшая республика - живой памятник той жестокой войне. И здесь надо было собраться, а тем более сейчас".

Напомним, что на 19 мая в Минске запланирован очередной саммит Евразийского экономического союза, на котором ожидается утверждение проекта стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Президент Беларуси заявил, что в условиях пандемии коронавируса готов эту встречу в верхах организовать в любом формате. Но сам выступает за очную встречу и обещает участникам безопасность.

21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Беларуси ужесточить меры по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе отменить массовые мероприятия, ввести удаленный режим работы, дистанционное обучение и др.

Как известно, из-за пандемии коронавируса были перенсены планировавшие в Москве 9 мая торжества по случаю 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В том числе – юбилейный военный парад на Красной площади. Владимир Путин пообещал, что все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", состоятся чуть позже в текущем году, который в России объявлен Годом памяти и славы. В день 9 мая "Бессмертный полк" пройдет не на улицах, а в онлайн-формате.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на юбилейный парад "приглашено большое количество гостей и уже подтвердило свое участие". Такое приглашение получил и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что торжества в честь 75-летия Победы следует провести на самом высоком уровне. При этом он подчеркивал, что это "наш праздник", главное - забота о ветеранах.


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URL: https://www.vb.kg/387874
Теги:
Беларусь, День Победы, Сооронбай Жээнбеков, Александр Лукашенко
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