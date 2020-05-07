Определена дата проведения ОРТ для выпускников школ

Общереспубликанское тестирование в Бишкеке пройдет с 20 по 25 июня в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В этом году в столице оканчивают школу 6 тысяч 592 выпускника и 13 тысяч 310 оканчивают 9 класс.

"Сейчас в министерстве образования и науки КР решаются вопросы о проведении итоговой государственной аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования и выдаче документов об образовании.

В этом году в Бишкеке 164 претендента на получение аттестата особого образца и 313 претендентов на получение свидетельства особого образца (9 класс).

Общереспубликанское тестирование (ОРТ) будет проходить с 20 по 25 июня в обычном режиме, но со строгим соблюдением санитарных правил", - говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, родителям напоминают, что электронная запись детей в школы будет проводиться одним этапом: с 15 февраля по 15 августа 2020 года. Для приема первоклассников определена квота на 17 тысяч 737 со средней наполняемостью классов 36-45 учащихся.

Напомним, из-за распространения в Кыргызстане коронавирусной инфекции с марта все школьники находятся на карантине и учатся дистанционно.